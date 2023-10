Pakiroboteid tootev ettevõte Cleveron otsib uut juhti

„Usume, et Cleveron saab olla rahvusvaheliselt edukas, kui toome ettevõtte juhtimisse rohkem rahvusvahelist kogemust,“ ütles Cleveroni nõukogu esimees Martin Petjärv. „Kindlasti toob just rahvusvahelist kogemust juurde ka äsja Cleveroni omanikeringi ja nõukoguga liitunud Nordic Secondary Fund II.

Praeguse tegevjuhi Arti Küti sõnul on juhi kohalt taandumiseks hea hetk. „Oleme loonud tugeva tooteportfelli, alustanud edukat koostööd mitme globaalse suurkliendiga, ettevõtte müügimahud on kahekordistunud ja majandustulemused paremad kui varem – usun, et see kõik on tugev ettevalmistus pikaajaliseks eduks. On hea ajaaken teatepulk edasi anda,“ sõnas ta.