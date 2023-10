Poeketid ei rutta sel aastal hindu muutma. Esimesed hinnatõusud võivad siiski toimuda selle aasta lõpus

Prisma otsustas vältida enneaegset käibemaksumuudatuse sisseviimist hindadesse. Hinnasiltide muutmist alustatakse 1. jaanuaril 2024. „Meie eesmärk kogu maksumuudatuse projekti juures on viia see läbi nii kliendisõbralikult kui võimalik, kuivõrd paljudel inimestel on niigi maksudest tingitud hinnatõusuga praeguses majandusseisus raske hakkama saada. Prisma ei võta käibemaksumuudatust kui teenimisvõimalust, ei enne ega pärast muudatuse toimumist. Seisame selle eest, et hinnatõus klientide jaoks oleks võimalikult väike,“ rääkis Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.