A. Le Coqist Radissoni hotellini: vaata, kes kandideerivad aasta ettevõtte tiitlile

Aasta turismiedendaja 2023 on HMP Hotellid, kes opereerib Radisson Collection hotelli. Žürii hindas nende puhul kõrgelt, et pandeemia ajal võeti ette põhjalik hotelli renoveerimine. Nii loodi uus kvaliteedistandard kogu sektorile ning selle abil meelitavad nad Eestisse rahvusvahelisi ärituriste.

Aasta innovaator 2023 on Icosagen Cell Factory, kes pakub globaalselt bioloogiliste ravimite arenduse teenust ning valmistab ette Tartus ravimitehase käivitamist. Icosageni puhul hinnati kõrgelt nende võimsat meeskonda, kes on suutnud väga keerulises valdkonnas läbi lüüa. Samuti tunnustati nende rahvusvahelist tipptasemel teadus-arendus koostööd.

„Siiras tänu kõikide ettevõtete tiimidele – teie mõju meie ühiskonna edendamisel on hindamatu ning konkursil saavutatud edu on vaid killuke tunnustusest, mida te tegelikult väärite,“ sõnas Harjo kõikide korraldajate nimel.

EASi ja KredExi ühendasutus ja Eesti tööandjate keskliit valisid välja parimad kuues kategoorias ning kaubandus-tööstuskoda kolmes kategoorias. „Nüüd saavad kaks eraldi konkurssi üheks ja kategooriate võitjatest selgub 4. novembril ka aasta ettevõte,“ sõnas EASi ja KredExi juhatuse liige Sigrid Harjo ning lisas, et konkurents on tihe ja kategooriate võitjatest peegeldub meie ettevõtlussektori mitmekesisus.

Aasta välisinvestor 2023 on FLIR Systems, rahvusvahelisse kontserni kuuluv Eesti haru arendab ja toodab Tallinnas infrapunaseadmeid. Tunnustust väärib nende maailmatasemel innovatsioon, koostöö ülikoolidega ja panustamine Eesti inseneeria valdkonna arendamisse.

Aasta konkurentsivõimelisim tööstusettevõte on Ericsson Eesti AS. Ericsson on rahvusvaheline võrgu- ja telekommunikatsiooniettevõte, mille Eesti harus arendatakse ja toodetakse sidevõrgu tugijaamu ning luuakse innovaatilisi sidetarkvara lahendusi. Eesti üksuses töötab üle 1800 inimese, kellest ligi kolmandik on seotud arendustegevustega ning ülejäänud tootmise ja tugiteenustega.

Aasta konkurentsivõimelisim kaubandusettevõte on Orlen Eesti OÜ. Orlen on üks Kesk-Euroopa suuremaid kütusefirmasid, millele pandi alus juba poolteist sajandit tagasi. Eestis tegeletakse aastast 2003 peaasjalikult kütuse hulgimüügiga ning nad on suurim kütusetarnija Eestis.

Aasta konkurentsivõimelisim teenindusettevõte on Admiral Markets AS. See on Eesti üks kõige rahvusvahelisemaid finantstehnoloogia ettevõtteid, mis tegutseb Admirals kaubamärgi all ning pakub investeerimis- ja kauplemisvõimalusi. Admiralsil on füüsiliselt kontorid 18 riigis ning kliendid 150 riigis, olles esindatud kõikidel kontinentidel. Nad on globaalne, ent kohaliku fookusega ettevõte, mille peakontor asub Eestis.

Tegemist on Eesti suurima ja pikima ajalooga ettevõtluskonkursiga, mille ajalugu ulatub 1996. aastasse. Parimate ettevõtete valimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu regioonaalarengu fondi vahenditest.