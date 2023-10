Uuring: suur osa Eesti inimestest plaanib endale lähiaastatel elektriauto osta

Lähima viie aasta jooksul plaanib elektriauto soetada 29% uuringule vastanutest, kellest 2% plaanivad seda teha juba tänavu, 12% lähima 2–3 aasta jooksul ja 15% lähema 4–5 aasta jooksul. Elektriauto ostu plaanib teha 6–10 aasta pärast 15% vastanutest ning 10 või enama aasta pärast plaanib osta elektriauto 16% vastanutest. Uuringust selgus ka see, et kolmandik vastanutest ehk 33% ei plaani endale kunagi elektriautot soetada.

Lähima viie aasta jooksul plaanitakse elektriauto ostu kõige enam vanusegruppides 18–29 ja 30–39, mõlemas 39%. Mida eakam vanusegrupp, seda väiksem on tõenäosus elektriauto ostuks. Kui Põhja-Eestis ehk Harjumaal plaanib elektriauto ostu lähima viie aasta jooksul 44% vastanutest, siis Lõuna-Eesti ehk Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Viljandi-, Valga- ja Võrumaa elanike seas on sama näitaja poole väiksem.

Balti naabrite suhtumine elektriautodesse on eeskujulikum

Mulluste andmete kohaselt oli Eestis elektriautode osakaal uutest autodest 3,4%. Lätis oli sama protsent 9 ja Leedus 7. Lähima viie aasta jooksul plaanib Leedus elektriauto osta 31% inimestest, 6–10 aasta perspektiivi sihivad 20% inimestest ning enam kui kümne aasta pärast 21% elanikest. Tänase seisuga elektriauto ostu mitte kunagi kaaluvate inimeste osakaal on Leedus 25%.

„Kui mullusest uute autode müügist moodustasid elektriautod 4%, siis tänavu septembris tõusis elektriautode müügi osakaal uutest autodest Eestis 8%-ni. See on selge indikatsioon sellest, et elektriautod muutuvad lähiaastatel Eestis väga kuumaks, nii ka Norstati poolt läbiviidud uuringust selgub,“ kommenteeris Citadele liisingu juht Rainer Moppel.