Lahe Kinnisvara Tallinna maakleri ja juhatuse liikme Tauno Pajuri sõnul ei ole maja müümine väga raske, kui panna sellele juba algselt õige hind. „Tänases turuolukorras on väga oluline jälgida: kui suur on klientide arv, kes kuulutust vaatab, kas müügikuulutuse peale ka helistatakse, milline on klientide tagasiside,“ sõnas Pajuri.