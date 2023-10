GRAAFIK | Põhjamerel põrkas kokku kaks kaubalaeva. Mitu inimest on kadunud

Briti laev uppus

Mitu inimest on endiselt teadmata kadunud. Põhjameres hukkunute otsimine jätkub, kuid 15-kraadises vees raskendavad päästetöid tugev tuul ja kolme meetri kõrgused lained.

Teine õnnetusse sattunud kaubalaev on Bahama lipu all sõitev Polesie. 190-meetrine alus oli teel Hamburgist Hispaaniasse. Laev jäi pärast kokkupõrget pinnale. Kokku oli pardal 22 inimest.

Otsingutesse on kaasatud nii helikopter kui ka hädaabipuksiir, lootsikaater ja politsei patrullkaater. Saksamaa päästeteenistuse sõnul on neil ka mere kohal lendav sensorlennuk, et saada rohkem teavet Verity asukoha kohta.