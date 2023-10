Tanklaketid langetasid kütuse hinda

Alexela energiamüügi valdkonnajuhi Tarmo Kärsna sõnul mõjutab hetkel kütuse maailmaturu hindu olukord Lähis-Idas. „Iisraeli konflikti algus viis hinnad hüppeliselt ülesse, mida omakorda võimendas nädal hiljem toimunud pommitabamus Gaza sektori haiglale. Nädal on olnud ärev ning poliitilisel tasandil üritatakse leida kokkulepe konflikti eskalatsiooni ära hoidmiseks, mis on ka turgusid rahustanud ning viimastel päevadel on hinnad alla liikunud,“ ütles Kärsna.

Ta lisas, et teise aspektina võib tuua Euroopa sooja sügise, mis on lükanud edasi kütteperioodi alguse. Suur osa Europast kütab endiselt fossiilsete vedelkütustega.

Kärsna sõnul on hetkel väga keeruline hinna edasisi käike ennustada, sest suurima mõjuga on jätkuvalt Iisraeli konflikt ja selle arengud. „Novembrist alates on Eestis kohustus müüa tanklates talviseid kütuseid, mis on sisseostu hindades suvistest kallimad,“ kommenteeris ta.