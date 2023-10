Swedbanki ökonomist: Venemaa majandus on sanktsioonidele vastu pidanud, sõda mängib selles olulist rolli

Venemaa toornafta Uralsi barreli keskmine hind ületas juulis sanktsioonidega kehtestatud hinnalage 60 dollarit. Seda on võimaldanud naftatootmise kärpimine, naftaekspordi ümbersuunamine ning varilaevastiku ja sellega tehtavate reiside arvu suurendamine. Vaatamata hinnalae ületamisele kaupleb Uralsi nafta endiselt allahindlusega, mis tähendab, et Venemaa ei ole suutnud lääneriikide teenustest täielikult loobuda.

Venemaa nafta- ja gaasitulud peaksid sel aastal tulema ligi neljandiku väiksemad võrreldes eelmise aastaga, sest energiahinnad on madalamad ja gaasieksport on vähenenud. Toornafta ja naftatoodete ekspordist saadav tulu on Venemaa jaoks tänavu tunduvalt suurema tähtsusega kui gaasi ekspordist saadav tulu, kuna gaasitulud on oluliselt langenud nii madalama gaasi hinna kui ka vähenenud ekspordimahu tõttu.

Venemaa eelarveseadusega sätestatud keskmine naftabarreli hinnasiht on sel aastal 70 dollarit, kuid selle aasta üheksa kuu keskmine hind oli 59,5 dollarit. Selleks, et seatud eesmärk saaks täidetud, peaks Uralsi nafta hind neljandas kvartalis ületama 100 dollarit barreli kohta. Kuna Uralsi nafta kaupleb sanktsioonide tõttu allahindlusega, peaksid maailma naftahinnad aasta viimases kvartalis olema keskmiselt veelgi kõrgemad. Arvestades, et maailmamajandus on aeglustunud ja üleilmne naftanõudlus on nõrgenenud, ei ole see stsenaarium tõenäoline, kui naftapakkumist täiendavalt ei korrigeerita või konflikt Lähis-Idas ei laiene.