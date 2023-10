Pariisi teadlased soovitavad „maksudest kõrvalehoidumise nõiaringi“ lammutamiseks miljardärimaksu

ELi maksuvaatluskeskuse (The EU Tax Observatory) meede mõjutaks alla 3000 üksikisiku, kuid raporti kohaselt aitaks saadavad tulud valitsustel investeerida tervishoidu, haridusse ja kliimapoliitikasse.

Maksudest kõrvalehoidumise meetodite abil on „miljardäride tegelikud maksumäärad tunduvalt madalamad teistest rühmadest“. Teatavad maksudest kõrvalehoidumise vormid on ebaseaduslikud, näiteks offshore-tulude deklareerimata jätmine, kuid mõned miljardärid kolivad lihtsalt madalama maksumääraga riikidesse.

Vaatluskeskus kirjeldab ka 2021. aastal rohkem kui 140 riigi ja territooriumi poolt kehtestatud rahvusvaheliste ettevõtete 15%-lise miinimummaksu ebaõnnestumist. Algselt loodeti, et see suurendab ülemaailmset ettevõtte tulumaksu ligi 10% võrra, kuid hinnanguline tulu on 2023. aastal langenud 270 miljardilt dollarilt ligikaudu 136 miljardile dollarile.