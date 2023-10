HLÜ juht kritiseerib valitsust: hoiu-laenuühistute põletamine tuleriidal kahjustab Eestit

Võrklaev kaitseb valitsuskabinetis ettepanekuid hoiu-laenuühistute sundimiseks ühistupangaks või sulgemiseks. Näib, et minister astus oma eelkäija, Annely Akkermanni kingadesse, uurimata jalavarjude sobivust.

Akkermann põhjendas hoiu-laenuühistute likvideerimise ideed faktiga, et kaks ühistut sattusid makseraskustesse ja sadu inimesi jäi päevapealt oma rahast ilma. Häirekella kõlistamiseks oli mõlema juhtumi puhul põhjust enam kui küll. Kuid häda ei toonud kaela mitte kõiki ühistuid punase joonena läbivad möödapanekud, vaid mõlema ettevõtte konkreetsed juhtimisvead.

Mõlema ühistu puhul ilmnenud probleemide kordumist saaks ära hoida, kui õigusaktidega kehtestataks juhtidele pädevusnõuded. Hämmastama paneb, et ilmselgele probleemile lihtsa lahenduse pakkumise asemel võeti ette ristiretk. Hakka või uskuma mõttetera, et kui valitsus asub mingit probleemi lahendama, siis tulemus osutub probleemist endast palju hullemaks.

Kadunud on üle poolesaja panga

Valitsus kaalub lahendust, mille kohaselt peavad ühistud hiljemalt 2027. aasta 1. jaanuariks otsustama, kas esitada tegevusloa taotlus finantsinspektsioonile, korraldama oma tegevuse ümber või lõpetama. Kui ühistu panga tegevusluba ei saa, võib see 2029. aastast jätkata tavalise tulundusühistuna, kus hoiuste kaasamine on keelatud. Tänased ühistud annavad laenu just hoiustele pandud raha arvelt.