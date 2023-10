Kose vald pani Harmi mõisakooli oksjonile

Tänavu koolina uksed sulgenud Uue-Harmi mõisakompleksi mõisahoone on säilinud ümberehitatud kujul, kuid mõisa ajalugu on jälgitav 1646. aastast. Mõisasüdame laiaulatuslikku väljaehitamist alustati 19. sajandi alguses, kui kerkis stiilne klassitsistlik mõisakompleks, mille peahoone tegid eriliseks fassaadinurkades seisvad matsakad kivist tornehitised. Sümmeetriliselt mõisamaja vastas paiknesid ait ja tall-tõllakuur, mis olid oma usteesiste portikustega võibolla toretsevamadki kui mõisahoone ise.

Varakeskuses oksjonile pandud kinnistul on ühtekokku neli hoonet. 704,6 m2 suuruse peahoone põhikorrusel asub mõisastiilis saal ja kuus klassiruumi, teisel korrusel aga kaheksa klassiruumi ja väiksem kabinet ning keldrikorrusel võlvlagedega ruumid. Maja on pidevalt remonditud. Spordihallis, mille suletud netopind on 758,5m2, paikneb võimla koos garderoobide, pesuruumide ja abiruumidega ning suur köök ja söögisaal. Samuti asub hoones veel mitmeid klassiruume ja panipaikasid. Lisaks on kinnistul abihoonetena kaks puukuuri.