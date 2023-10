VIDEO JA FOTOD | Eestisse plaanitakse unikaalset meelelahutuskeskust Polaris Arena

Viimase sõnul vajatakse väljaspool suuremaid linnasid samuti kvaliteetset ja kõrgtasemelist elavat muusikat ning teatrit ja idee autori hinnangul on selleks vaja lahendust, mis võimaldaks kultuuri tarbimise sisulist ning tehnilist taset tõsta. „Pole ju võimalik teha kõrgtasemel teatrit või kontserti kui selleks puuduvad nii tehnilised kui ka muud vajalikud tingimused, mis sellise tegevuse korraldamist ka majanduslikult üldse võimaldaks.“ Laubre sõnul on viimastel aastatel toimumas ka väga palju üritusi loodusele lähemal. „Inimestele see meeldib, sõidetakse ringi väga palju, aga lahendused, mis tagaks hädavajaliku loodushoiu, kõikide tehniliste tingimustega kompaktse ja jätkusuutliku lahenduse, eriti pole.

Laubre kinnitab, et sellise ürituste paiga järele on nõudlust. Ta toob näite, et kui 2021. aastal müüdi Piletilevi andmetel suveperioodil (maist augustini) 333 000 piletit, mille hulka ei kuulu laadad ning messid, siis 2022. aastal juba 481 000 ning selle aasta suvel juba 540 000. „See on olnud väga kiire ja fantastiline areng,“ leiab Laubre.

Polaris Arena projekti taga on Eesti meelelahutusmaastikul kaua tegutsenud tiim eesotsas suurkontsertide maaletooja ja produtsendi Lauri Laubrega, kes ütles: „See on ideaalne projekt maaelu ja regionaalse arengu edendamiseks, kus ühe aasta 4-5 suvekuu jooksul toimub kuni 50 väga erinevat üritust üle saja tuhande külastusega, mis elavdab piirkonna elu, toob sinna külastajate raha, mida on kohalikul ettevõtlusel võimalik ära kasutada ning projekti õnnestumine tähendab kindlasti ka suurt arenguvõimalust valla- ja kohalikule kultuurielule“.

Areen hakkab mahutama kuni viie tuhandelist publikut. Arvestades seda, et kogu lahendus peab mahutama parkimist, festivali ja laadaplatsi, toitlustust, telklat ja palju muudki, otsib Polaris Arena maatükki alates 20 hektarist. Maad võivad pakkuda nii kohalikud omavalitsused, riik, eraisikud kui ka kinnisvarafondid. Ideaalis on maatükk linnadest vähemalt 30 km eemal, looduskaunis kohas. Siiski kaalutakse kõiki pakkumisi.

Lisaks on siin Laubre sõnul ka keskkonnaaspekt. Kui iga looduses korraldatud üritus täna tähendab tehnika, lavade ja kõige muu kohale vedamist, siis see projekt loob statsionaarse lahenduse, mille puhul on arvestatud ka säästliku korraldamise tingimustega, mille keskkonna jalajälg on minimaalne.

Areeni multifunktsionaalsus

Projektiloojate sõnul muudab Arena insenertehnilise lahendusega loodud ümbertransformeerumine vastavalt vajadusele selle ainulaadseks ja ülimalt universaalseks ürituste toimumise kohaks mitte ainult Eestis vaid kogu Põhjamaade regioonis. Arhitektuuri autorid on Maarja Kask ja Ralf Lõoke Salto arhitektuuribüroost.

Tulevikus on Polaris Arenal võimalik korraldada praktiliselt kõike - laatadest, jõulumaast ja spordivõistlustest kuni suvepäevade, teatrietenduste ja maailmakuulsate artistide kontsertideni. „Mõtle näitena lastele tuntud transformerite peale - objekt võtab vajaliku ja soovitud kuju. Meie projekti puhul tähendab see seda, et erineva ürituse jaoks skaleeritakse areen selliselt, et seal oleks mugav nii kolmesajal suveteatri külastajal kui ka 5000’l kontserdi või veelgi suuremal hulgal lillelaada külastajal,“ kirjeldas projektijuht ja ideeautor. Selliseid muudatusi võimaldab areeni osade tehniliselt ümberpaigutamine või liigutamine.

Vaata tutvustavat videot Polaris Arenast siit:

Uued võimalused

Projekt peaks Laubre sõnul muutma ka üritusekorralduse suuremat pilti. „Loome ärimudeli, kus korraldajal on kasulik sellisel areenil oma üritusi korraldada, sest me hoiame kokku tema kulutusi tehnikale, lavale, publiku kohaletoomisele jne. See on tema jaoks juba kõik olemas,“ märkis ta. See peaks tagama, et turule pääsevad uued promootorid, sest algkulutused on olematud ja riskid väiksemad, samas tekib suurem konkurents ning ürituste tase ja kvaliteet paraneb.