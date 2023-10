Intressiotsuste asemel võib keskpanga fookus nihkuda. Kui kiiresti pöörata rahatrükki tagasi?

Keskpanga nõukogu kohtub neljapäeval tavapärase Frankfurdi asemel sedapuhku Ateenas. Intressiotsus tundub kohtumise eel selge. Reutersi küsitletud 85 ökonomisti prognoosisid konsensuslikult, et tõusutsükkel on nüüdseks läbi, mis tähendab, et keskpank jätab esimest korda viimase 15 kuu jooksul intressimäära tõstmata. Siiski pole teada, millal võiks oodata esimest leevendust.