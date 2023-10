„Ise te siia kolisite!“ Väikelennukite müra häirib Peetri elanike elu

„Olen Peetris elanud üle 20 aasta. Alates selle aasta kevadest-suvest on järsult tekkinud väikelennukite tundidepikkune tiirutamine madalal kõrgusel Peetri elurajooni kohal,“ sõnas Tallinna külje all lennujaama lähistel asuva asula elanik Liisa (nimi toimetusele teada – toim).

Peetri asulas on esile kerkinud vastuoluline probleem. Kuigi Peetri asub lennujaama lähistel ning paljud elanikud ütlevad kriitiliselt, et „ise te siia kolisite“, tunneb osa kogukonnast, et lennumüra probleem on just sel aastal märkimisväärselt kasvanud ning häirib oluliselt elukvaliteeti asulas. Häiritud elanike sõnul pole probleem liinilendudes, vaid just väikelennukite lennumüras, mis sageli teevad üle asula lende isegi südaöösel.