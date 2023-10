Soome meedia: elektritõukerataste hiilgeaeg on läbi

See kehtib nii kesklinna kui ka äärelinna kohta. 2022. aasta oli vähemalt arvuliselt parim kaherattaliste sõidukite aasta, mil kesklinnas oli päevas keskmiselt 9000 elektritõukeratast, sel aastal oli neid 3600. Helsingi üldine suundumus on võrreldav: eelmisel aastal oli pakkumises 18 000, sel aastal 12 000 sõidukit.

Muutuse üks põhjus on see, et Helsingi linn kehtestas kevadel e-tõukeratastele parkimiseeskirjad. Määrus tähendas, et kasutajad ei saanud enam oma kaherattalisi suvaliselt ripakile jätta. Linn kehtestas kindlad parkimisalad ja trahvid valesse kohta jäetud sõidukite eest.