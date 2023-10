Tasku keskuse tegevjuht Liiu Matikainen sõnab, et Cinamoni asemele peaks tulema Apollo kino. „Apollo on lubanud avada Tasku kino 2024. aasta kevadel,“ ütleb ta, lisades, et lähiajal algab kinoruumides ka ehitus, kuid see ei tohiks keskuse külastajaid häirida.