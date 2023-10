IIZI tegevjuht: riik peaks keelama kindlustuspakkumised, mis rõhuvad sisu asemel hinnale

Täna on kindlustus ainuke finantstoode, mida on võimalik põhimõtteliselt ilma piiranguteta turundada ainult hinna või soodustuste baasilt. Aastaid tagasi keelas regulaator turundada II samba pensionifonde meepurgi või sooja pleedi pakkumise abil, samas kindlustuse pakkumisel helendavad vastu üleskutsed „kindlustus veebis -15%“ või „kindlustuskolmapäev -20%“. Kui kindlustuse pakkumisel viiakse kliendi fookus tugevalt hinnale, siis paratamatult ei süvene klient pakutavasse kindlustuskaitsesse, vaid pigem rõõmustab, et sai „kindlustuse“ odavalt ning siis on ka pettumus kahjujuhtumi korral lihtne tekkima.

Küll aga on Riina Solmani artiklis toodud reisikindlustuse näide, mis on oluline just selles võtmes, et väga suur osa Eesti reisikindlustuse turust toetub krediitkaardi reisikindlustusele, mis on krediitkaardiga justkui „tasuta“ kaasas. Kui te loete nn tasuta kaardikindlustuse kindlustustingimusi, siis saate teada, et pank on kindlustusvõtjana ära kindlustanud teie tervise ja vara. Esmapilgul paistab, et mis selles siis halba on. Igaüks, kes on kasvõi natuke süvenenud reisikindlustuse kindlustuslepingu omandamisel reisikindlustuse katete osasse, teab, et reisikindlustuses loeb iga reisi detail, eriti olukorras, kus tegevused või sihtkohad reisil ei ole päris tavapärased. Pangakaardiga koos „tasuta“ pakutava reisikindlustuse puhul on kaetud riskid ja pakutavad limiidid määratud panga poolt ja need võivad, aga ei pruugi teile sobida.