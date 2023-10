Advokaadi ja kliendi suhtluse konfidentsiaalsus ei ole Eestis jätkuvalt piisavalt tagatud

Eesti Advokatuur on korduvalt tähelepanu juhtinud jõuorganite sagenevatele katsetele advokaadi ja kliendi vahelise suhtluse konfidentsiaalsuse piire nihutada . See väljendub Jürgeni kinnitusel üha kergekäelisemas advokaadibüroode läbiotsimises, klientide — ka täiesti asjassepuutumatute klientide — materjalide valimatus kaasaviimises. Aga ka selles, et kavatsetakse luua täiesti uus menetluskord konkurentsijärelevalvemenetluse näol, mis piirab süüteomenetluslikke kaitsemeetmeid.