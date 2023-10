Kantar Emor: Tallinna populaarseim kaubanduskeskus on Ülemiste keskus

Ülemiste keskus on kõige tuntum ja kõige suurema ostjaskonnaga keskus, kus on viimase kahe kuu jooksul kaupu ostnud või teenuseid tarbinud 35% pealinna piirkonna elanikest.

Ülemiste on jätkuvalt ka maineliider, mida hinnatakse kui laia kaubavalikut ning meeldivat ja kogu perele sobivat ostukeskkonda pakkuvat keskust. Teisele ja kolmandale kohale jäävad nii tuntuse kui ka ostjaskonna suuruse poolest Rocca al Mare ja Kristiine keskus. „Esikolmikule järgnevad Kaubamaja ja Viru keskus, mille mainekuvandile on sel aastal mõjunud negatiivselt teetööd kesklinnas: elanikud hindavad nii nende keskuste asukohta kui ka transpordiühendust madalamalt kui eelmisel aastal,“ rääkis uuringuekspert Anu Varblane.

Edasi järgnevad Lasnamäe Centrum ja T1. „Seoses ümberpositsioneerumisega on T1 taas rohkem pildis olnud ja see väljendub ka spontaanse tuntuse kasvus. T1 puhul saab välja tuua ka seda, et kui üldiselt tajuvad elanikud keskusi suhteliselt sarnasena, siis T1 peetakse kõige rohkem eristuvaks,“ lisas Varblane.

Pea kõigi peamiste kaubagruppide ostmisel on Tallinna kõige eelistatum kaubanduskeskus Ülemiste keskus, ent erandiks on parfümeeria- ja kosmeetikatooted. Neid meeldib pealinna piirkonna inimestele kõige enam osta Kaubamajast. Mööblit ja sisustuskaupu eelistab enam kui 40% elanikest osta mujalt kui kaubanduskeskustest, kuid keskuste hulgas on selles kategoorias esikohal Järve keskus.

Tallinna atraktiivseimaks rõivaketiks on jätkuvalt H&M. Lasteriiete ostukohana on aga H&M viimase kolme aasta jooksul oluliselt populaarsust kaotanud ning samal ajal on väga jõulise kasvu teinud Pepco. Jalatsite kaubagrupis on märkimisväärselt kasvanud Weekendi eelistajate arv.