Kuidas kaitsta oma vara röövlite eest?

Kahjukäsitluse ajalugu näitab, et kodudest on aastate jooksul varastatud kõike, mida on võimalik liigutada. Kuigi kõige levinumad esemed, mis varaste huviorbiiti satuvad on jalgrattad, tööriistad ja elektroonika, samas ei ole varaste eest kaitstud ka tualettpotid, pliidid, ahjud ja nende uksed või mistahes muu praktiline kaup, mida varas väärtuslikuks peab.

Kuigi selle aasta suveperiood tõi politsei esindaja sõnul kaasa varguste kasvu kohati isegi 70% võrreldes eelneva aastaga, siis kahjuks ei saa varguste periood läbi ka oktoobri algusega. Sügise esimestel kuudel, mil ilmad on ilusad, liiguvad inimesed endiselt rohkem ringi ning reisimas käiakse aastaringselt mistõttu kodu ja seal olevad asjad on vahetu järelevalveta.

Paraku ei olnud kahju kannataja koduse vara kaitset oma kindlustuslepingusse lisanud, seetõttu hüvitas kindlustus küll hoone seadmetele tekitatud kahju, kuid varastatud koduse vara asendamine jäi tema enda kanda. See on ilmekas näide miks tasub oma kindlustuslepingut aeg-ajalt üle vaadata ning vajadusel ka ajakohastada.

Eelmisel aastal teatati Swedbanki P&C Insurance´i kahjukäsitlusele 266 süüteoga seotud kahjujuhtumist, siia alla kuuluvad nii murdvargused, röövimine, vandalism kui ka muud süüteod. Selle aasta augusti lõpu seisuga on süüteo juhtumitega seotud kahjuteateid esitatud 198. Varasema kogemuse pealt saame kahjuks nentida, et aasta lõpuks tõuseb see arv oluliselt. Kõik vargused ei ole murdvargused mõnda hoonesse, näiteks jalgrattaid varastatakse ka jalgrattaparklatest või mujalt avalikust ruumist, kuhu need on lukustatult hoiule jäetud.

Juulis avaldatud artiklis tõi politsei esindaja välja, et näiteks Harjumaal on rattavarguste arv aastaga kasvanud ligi 70%, ning selleks hetkeks oli üle Eesti kokku varastatud ligikaudu 400 ratast, võib arvata, et praeguseks on see number veelgi kasvanud. Varguse puhul on kindlustuse olemasolu suureks abiks.

Mõned näited Swedbank P&C Insurance´i poolt hüvitatud rattavarguste juhtumitest:

kinnisesse ühiskasutatavasse rattaparklasse sissemurdmine, läbi oli lõigatud rattalukk ning varastatud maastikuratas, hüvitatud üle 350 euro;

lukustatud keldrisse sissemurdmine, varastati jalgratas koos lisavarustusega, hüvitatud üle 1500 euro

lukustatud panipaigast varastatud jalgratas, tuled ja kiiver, hüvitatud 2500 euro

Juhin tähelepanu, et keldris, panipaigas, kõrvalhoonetes ja väljaspool kodu asuv vara on tavaliselt kindlustatud piiranguga ning soovitab üle vaadata oma kindlustusleping, et veenduda kas valitud kindlustussumma ja kaitse on piisav. Näiteks Swedbanki pakutava kodukindlustuse puhul on keldris, panipaigas ja kõrvalhoonetes asuv kodune vara kindlustatud 25% ulatuses ning Eesti piires kaasas olev vara, sh jalgratas 5% ulatuses koduse vara kindlustussummast.

Näiteks, kui koduse vara summa on 15 000 eurot, siis panipaigast varastatud esemete korral oleks maksimaalne hüvitis 3750 eurot ning kortermaja hoovis olevast jalgrattaparklast varastatud lukustatud jalgratta varguse korral maksimaalselt 750 eurot.

Kuidas oma vara kaitsta?