Tanel ja kanad. Raskuste kiuste on leidlik saarlane avanud ka pagariäri, kus järjekord ulatub uksest välja

„Kolme aasta jooksul on kogu aeg see tunne olnud. Keegi küsis ka minult, kas mõtlen neid asju välja või need päriselt juhtuvad – et kogu aeg on mingi jama. Ütlesin, et päriselt on hullem veel, ma kõikidest asjadest ei räägi,“ sõnab Tanel Tang. Ta tõdeb, et mõnes mõttes on see paratamatu, et inimesel, kes ilma varasema kogemuseta uue asja kallale asub, juhtubki kõike. „Minu vahe on see, et ma julgen seda kõigile öelda,“ märgib ta.