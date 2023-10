SEB uuendab hinnakirja. Pank rõhutab, et hinnad ei tõuse ning mõned tasud langevad

„Langetame uuest aastast ka erakliendi kodu- ja hüpoteeklaenu lepingu sõlmimis- ja muutmistasu ning väikelaenu lepingu muutmine on edaspidi tasuta. Pikaajaliste kohustustuste jooksul võib ikka tekkida vajadus laenulepingut muuta. Seetõttu vähendame selliste muudatustega seotud tasusid, et pikaajalise lepingu sõlmimine oleks kliendi jaoks võimalikult lihtne ja soodne,“ lisas Leppänen.

Lisaks uuele hinnakirjale jõustuvad 1. jaanuarist muudatused ka üldtingimustes, arvelduskonto, pensioni investeerimiskonto, püsikorralduse, era -ja ärikliendi internetipanga, tähtajalise ja kogumishoiuse ning eraisiku laenulepingu tootetingimustes. Üldtingimusi on täiendatud, et täita tõhusamalt pangale kehtivaid rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmeid, maandada sanktsiooniriski ja täita põhimakseteenusele kehtivaid nõudeid. Teistesse tingimustesse on tehtud muudatused eelkõige selleks, et täpsustada mõisteid ja sõnastusi ning lihtsustada ülesehitust.