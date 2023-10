KUULA | Lihtsalt rahast: kinnisvaraturu hetkeolukord ja lähitulevik – kas ja millal tasub uusarendust soetada?

Kinnisvaraturg on suvest saadik taas aktiivsemaks muutunud, hoolimata sellest, et tavaliselt on juuni ja juuli olnud madalama aktiivsusega kuud, toob Endoveri juht välja. Tema sõnul on ostjatel suurem huvi valmis objektide vastu, kuna seda on võimalik oma silmaga üle vaadata ja hinnata, kas see vastab ostja ootustele.

Ka objektid on mõnevõrra muutunud. „Täna praktilisus võidab,“ toob Laud välja. Kui veel mõned aastad varem otsisid ostjad kalleid erilahendusi, siis kõrgema laenuraha hinnaga on iga ruutmeetri efektiivne kasutamine tunduvalt olulisem, mistõttu ollakse oma valikutes ka pragmaatilisemad. Seda muutust on arendajad hakanud ka planeeringutes arvesse võtma ning üritatakse luua väiksema ruutmeetrite arvuga kortereid, mille ruumikasutus oleks varasemast tõhusam.

Praegu määrab kinnisvaraturgu kõige enam inimeste laenuvõime, pankade nõuded Coop Panga esindaja sõnul karmistunud ei ole. Küll aga arvestatakse laenuvõime hindamisel nüüd varasemast kõrgemat stressitaset. Kui varasemalt tehti laenuvõitja maksevõime stressiteste läbi 6% suuruse intressimääraga, siis täna käib see arvutus läbi pakutava intressimääraga, millele lisandub 2%. „Ehk siis täna me kalkuleerime kodulaenu kuumakse piltlikult öeldes läbi juba kaheksa protsendiga,“ räägib Ossipova.

Samuti annavad pangad varasemalt samadel tingimustel kodulaene ka Tallinnast eemal asuvale kinnisvarale, kuigi pealinnaga võrreldes madalamad hinnad pole nõudlust suurendanud. „Võib-olla koroonaajal oli seda märgata rohkem, aga tänane euribori kasv, inflatsioon ja kõik see ei ole siiski sellist tendentsi toonud,“ räägib Ossipova. Ennekõike määrab huvi kaugema kinnisvara vastu kaugtöö tegemise võimalus ja see, kui hästi on välja arendatud kohalik taristu.