Circle K: Lähis-Ida konfliktist tingitud nafta hinnatõus jätkub

„Toornafta hind liikus eeloleval nädalal 88 – 93 USD/b. Hinda tõstis jätkuvalt eskalatsiooniriskide kasvamine Lähis-Idas. Viimastel päevadel on riskid pisut taandunud ning see on toonud nafta hinda nädala tipust veidi allapoole,“ kirjeldas Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi maailmaturu viimase nädala muutusi. Ta lisas, et lähtuvalt viimastest Euroopa majandusnäitajatest on taas üles on kerkinud mure majanduse käekäigu pärast. „IMF-i juht Kristalina Georgieva hoiatas, et sõda Hamasi ja Iisraeli vahel on üks paljudest lisandunud teguritest, mis maailmamajanduse väljavaateid halvendab,“ nentis Sassi.