Tellisid remonditöö, kuid pidid teenuses pettuma? TTJA selgitab, kuidas vaidlustes mitte kaotajaks jääda

Ehitus- ja remonditööde tellimisega seotud vaidlused on tarbijavaidluste komisjonis igapäevased: 2022. aastal tegi komisjon otsuse sellistes vaidlustes 34 korral, komisjoni poole pöördujaid oli kokku 70. Eelkõige oli tarbijatel probleeme tööde kvaliteedi ja tähtaegadega, kokkulepitud tööde maksumusest mittekinnipidamisega, aga ka sellega, et tegelikult tellitud tööde tegemiseni ei jõutudki. Töid, mis vaidlusi põhjustasid, oli väga erinevaid – alates hauaplatside piirete tegemisest kuni päikesepaneelide paigaldamiseni, katusekatte panemisest kuni biopuhasti paigaldamiseni, kuid mõistagi olid vaidlused seotud ka korterite remondi või suvemajade ehitusega.

Üheks vaidlustele iseloomulikuks jooneks oli see, et üle pooltel juhtudel leidis komisjon, et ei saa otsust teha või jääb nõue rahuldamata, kuna tõendeid on vähe või puuduvad need täielikult. Seda, millele tuleks tõendite kogumisel varakult tähelepanu pöörata, selgitab TTJA tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees.

Ainuüksi suusõnalistest väidetest ei piisa

Taoliste vaidluste puhul on komisjon korduvalt toonud otsustes välja järgmised asjaolud: tarbija avalduses esitatud asjaolud on tõendamata, komisjon ei saa otsust teha tuginedes oletustele või tõendamata väidetele pooltevahelises sõna-sõna vastu olukorras, samuti puuduvad poolte väited, mis oleksid ülekaalukalt veenvad; tõendatud ei ole pooltevahelise lepingu sõlmimine, sõlmimise aeg, lepingu tingimused ega lepingu ese; pooltevahelised suulised vestlused ja kokkulepped ei ole taastatavad ja kirjalik leping puudub, seega on asjaolud ebaselged ning tõendamata; vaidlust ei ole võimalik lahendada üksnes asjas esitatud väheste tõendite põhjal ning pool peab oma väidete tõendamiseks esitama ulatuslikult uusi tõendeid, sh tellima ekspertiisi ja/või spetsialisti hinnangu.