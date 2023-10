Pank kinnisvaraturust: uusarenduste osakaal on vähenemas. Ostjad vaatavad soodsamate valikute poole

Tanel Rebase sõnul vastab tõele, et tehingute arv on kinnisvaraturul mõnevõrra vähenenud ning tänaseks on numbrid jõudnud ka statistikasse. Siiski ei peaks seda käsitlema kui madalseisu, vaid pikalt ebatavalisena kestnud olukorra normaliseerumist. „Kui Eestis antakse kõikide pankade peale välja ühes kuus umbes 150 miljoni euro eest kodulaenu, siis erandlikel kuudel tõusis see 200 miljonini – see oli väga suur tõus,“ kirjeldas ta.

Kuivõrd praegu on väljaantavate laenude summa langenud 145–150 miljoni peale tagasi, võibki olukorda pidada Rebase sõnul normaalseks ja ootuspäraseks. „Tehingute aktiivsus on hetkel küllaltki lähedal optimaalsele – näiteks annavad Eesti pangad ikka veel välja kaks korda rohkem kodulaenu kui Lätis,“ näitlikustas ta.

Ehkki erinevused peituvad lähiriikide puhul peamiselt kinnisvarahinnas, võib Eestit tehingute arvult võrrelda meist kaks korda suurema Leeduga. „Võib öelda, et harjusime ära buumi ajal lakke tõusnud numbritega ning tegelikult on praegune olukord rahulik ja vastab ootustele.“

Siiski näeb teistsugust trendi nn esimese ja teise ringi kinnisvara puhul, kus tehinguid toimub rohkem just magalarajoonides ja juba olemasoleva kinnisvaraga. „On näha, et teise ringi kinnisvara osakaal on tõusmas ja uusarenduste oma vähenemas, mis tähendab, et need inimesed, kes endale kinnisvara vähegi lubada saavad, vaatavad pigem jõukohasemate alternatiivide poole,“ kirjeldas Rebane. Kuna aga üldine hinnatõus on pannud kinnisvaraarendajad olukorda, kus koppa ei julgeta maasse lüüa, võib uusarenduste osatähtsus lähiajal veelgi langeda.

Rääkides euriborist, siis selle tipphetkeks ennustati viimati käesoleva aasta sügist, kuid tänaseks on ekspertide arvamused selles osas veidi lahku läinud. Küll aga on tekkinud konsensus, et oleme hetkel tipule väga lähedal. „See tähendab, et laenamise odavnemise peale praegu veel lootma jääda ei saa,“ tõdes Rebane.

Samas tasub märkida, et kinnisvara muutunud kättesaadavamaks inimestele, keda on positiivselt puudutanud reaalpalkade tõus. „Kuna kinnisvarahinnad pole viimasel ajal tõusnud, kuid reaalpalgad on, annab see inimestele võimaluse rohkem kinnisvaraturul ringi vaadata,“ ütles Rebane.