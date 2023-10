Olulist rolli mängis selles kulude kokkuhoid, sh koondamised. Aastaga on Meta töötajate arv vähenenud ligi veerandi võrra 66 185-ni. Kulud vähenesid seetõttu aastaga 7%, samas kui müügitulu kasvas 23%, 34,1 miljardi dollarini.

Meta finantsjuht Susan Li sõnas tulemusi tutvustades, et Hiina ettevõtted mängisid olulist rolli selles kvartalis. Hoolimata sellest, et Metal pole lubatud Hiinas tegutseda alates 2009. aastast. Hiina firmad kasutavad lihtsalt Facebooki ja Instagrami, et ennast mujal maailmas reklaamida, näiteks tehti seda eriti innukalt Brasiilias.