Eesootav maksutõus ning laiem valik turul: arendaja toob välja põhjused, miks kodu soetada veel sel aastal

1. jaanaurist 2024 tõuseb käibemaks 2% võrra. Maksutõus rakendub ka uutele korteritele, mis tähendab, et paljude uusarenduste hinnad tõusevad uuest aastast 2%. 300 000 eurot maksva korteri puhul tuleb hinnatõusuks 6000 eurot. See on võrreldav väiksema köögi või kogu tehnikale kuluva eelarvega. Mitmed arendajad pakuvad võimalust, et korter täna välja ostes (või ka vaid broneerides), võtab arendaja lisanduva käibemaksu enda kanda. Seda võimalust tasub julgelt kasutada, sest 2% võit korteri puhul on märkimisväärne kokkuhoid.