Swedbanki väljastatud laenude maht kasvas Eesti turul üle 10 miljardi euro

„Selle üle on väga hea meel, et kliendid just meid niivõrd olulise otsuse tegemisel on valinud ja usaldanud. 10 miljardi euro piiri ületamine on loomulikult meie jaoks olulise tähtsusega verstapost. Saame öelda, et selle summa sisse mahub umbes 80 400 maja või korterit ning 53 500 sõidukit, mille ostu on meil olnud au toetada,“ ütles Swedbanki finantsjuht Anna Kõuts. Lisaks hõlmab see summa ka väikelaene, mida on võetud kodu remontimiseks või sisustamiseks ja muude unistuste elluviimiseks.