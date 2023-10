Euroopa Keskpank jättis intressimäärad üle pika aja tõstmata

Keskpangas raha hoiustamise intressimäär on nüüd 4% ehk 4,5 protsendipunkti kõrgemal aegade madalaimast tasemest ehk -0,5%. Nüüd on tarvis otsustada, kui kaua peavad intressimäärad kõrged olema, et tuua inflatsioon tagasi 2% eesmärgi juurde. Samas ei ole keskpank välistanud ka edasisi intressitõsteid.

Euroala inflatsioon on langenud aastataguselt 10,6% tipptasemelt septembris 4,3% peale. Mõned ökonomistid arvavad, et see võib langeda 3 protsendi lähedale, kui teisipäeval avaldatakse oktoobri hinnaandmed, vahendab Financial Times.

EKP nõukogu on enda sõnul kindlalt otsustanud tagada, et inflatsioon naaseb aegsasti oma keskpika aja eesmärgi ehk 2% juurde. Praegusele hinnangule tuginedes leiab nõukogu, et EKP baasintressimäärad on tasemel, mis piisavalt pikalt püsides toetab märkimisväärselt selle sihi saavutamist. Nõukogu edasised otsused tagavad, et baasintressimäärad on piisavalt piiraval tasemel seni, kuni see on vajalik.