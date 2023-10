Eesti kohvik avas filiaali Dubai prestiižses keskuses, aga puudu oli kookide põhikomponent. „Seda siin lihtsalt ei ole“

Kvaliteet peab olema tagatud

Sealne sortiment Eesti omast ei erine, kuid valikusse lisati pavlovaid, milles kasutatakse kohalikult turult kättesaadavaid tooraineid. „Näiteks Dubais on väga hea kvaliteediga mango, ja meie uus passiooni-mango pavlova sellega on lihtsalt võrratu! Lisame kindlasti valikusse pavlovaid, kus sees on datlid, safran, kardemon,“ rääkisid perenaised.

Dubais pole põhikomponenti

Dubai kohviku hinnad on Eestiga võrreldes umbes kaks korda kallimad. Selle taga on 2–3 korda kallim toorainete hind ning ka keskuse rent. Esindajate sõnul on võrreldes Eestiga Dubais kõik kallim. „Dubais saab süüa lõunat 3 euro eest ja 300 euro eest, oleneb rahakoti suurusest. Üldiselt on kvaliteetne elu siin mitu korda kallim kui Eestis,“ rääkisid nad.

Näiteks selgus toorainete turgu uurides, et UAE-s ei müüda naturaalset värsket vahukoort, mis on aga kohviku pavlovate jaoks võtmekomponent. „See on seotud sellega, et kohalikud tootjad jätavad vahukoore enda otstarbel kasutamiseks, kuna seda lihtsalt ei jätku müümiseks. Turul on ainult pastöriseeritud kuue kuu realiseerimisajaga imporditud vahukoor, mis pole üldse söödav.“ Kohvikupidajad aga ei löönud takistuse ees risti ette, vaid vajaliku tooraine saamiseks saadi Eesti suursaadiku Jaan Reinholdi abiga kokkuleppele kohaliku piimatööstusega. Täna on Pavlova ainus kohvik Dubais, kes kasutab pavlovas värsket vahukoort. Olga ja Erika on Reinholdile väga tänulikud, sest nad on kindlad, et ilma tema abita poleks neil vajalikku komponenti õnnestunud leida. Nüüd saadakse seda värskelt iganädalaselt piimakombinaadist Al Marmum.