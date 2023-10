Maksusoodustus ning tasuta pinnad. Tallinn soovib ehitustööde mõjude leevendamiseks pakkuda ettevõtetele tuge

Kavandatavate meetmete pakett hõlmab linna rajatiste tasuta kasutamist kaubandustegevuseks ja võimalust saada 50 protsendi ulatuses reklaamimaksu soodustust. Klientide tagasitoomiseks kesklinna on planeeritud kuni jaanuari lõpuni kestev teavituskampaania, mille eesmärgiks on tutvustada järk-järgult avanevat uuenenud linnaruumi ning aidata kesklinnas tegutsevaid ettevõtjaid ehitustööde tõttu vähenenud klientide tagasitoomisel.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinn kaalunud koostöös kesklinnas tegutsevate ettevõtjatega erinevaid abimeetmeid. „Nende arutelude eesmärgiks on olnud leida viise, kuidas julgustada inimesi kesklinna naasma ning pakutavaid tooteid ja teenuseid taas tarbima. Teisalt aga soovisime välja töötada lahendused, kuidas saab linn tulevikus ettevõtetele tuge pakkuda pikalt kestvate ehitustööde ajal,“ selgitas Kõlvart. „Kui teavituskampaania on ühekordne samm leevendamaks praegust olukorda, siis tulevikku silmas pidades soovime muuta reklaamimaksu soodustuse andmise tingimusi ning täpsustada linnavara kasutamise korda pikemaajaliste ehitustööde ajal.“

Reklaamimaksu soodustuse taotlemise eelduseks on, et tänav on ehitustööde tõttu osaliselt või täielikult suletud järjestikku kuus kuud ja rohkem või kokku vähemalt kuus kuud ühe aasta jooksul. Maksusoodustust võib kava kohaselt anda tänavate sulgemise või osalise sulgemise perioodiks ning kaheks kuuks pärast sulgemise lõppu, et reklaamida ehitustööde piirkonnas tegutseva ettevõtte poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid.