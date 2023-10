Wolt Baltikum vahetas juhi välja. Firma eesotsa pandi senine müügijuht

„Wolt sisenes Baltikumi turule enam kui kuus aastat tagasi. Oleme suutnud luua püsikliendibaasi ja meil on iga päevaga rohkem kasutajaid. Mul on hea meel juhtida meie äri Baltikumis, keskendudes meie põhitegevusele, milleks on toidu tarnimine, samuti jätkata laienemist teistesse linnadesse,“ ütleb Lomsargis.

Uus juht märgib, et Baltikumi elanikud on teenuse hästi vastu võtnud ning see annab Woltile kindlustunde laieneda ka järgmistesse Eesti, Läti ja Leedu linnadesse. „Meie eesmärk on laieneda üle Baltikumi, sel aastal laienesime 15 linna ja pakume oma teenust nüüd kokku 30 linnas. Wolti laienemine väiksematesse linnadesse annab kohalikele ettevõtetele ligipääsu veebipõhisele müügile, inimestele võimaluse teenida tulu kullerpartnerina ning muudab kogukondade igapäevaelu lihtsamaks ja paremaks. Iga laienemisega jõuame sellele lähemale,“ lisab ta.

Lomsargise sõnul laiendab Wolt hoogsalt ka oma jaekaubanduse pakkumisi ja uusi ärisuundi: „Meist on sisuliselt saamas kaubanduskeskus inimese taskus. Kõik, mille jaoks varem pidi sammud seadma kaubanduskeskusse, on nüüd tunniga Wolti kaudu olemas. Wolt pole enam ainult toidukullerite äri, lisaks toidu tellimisele saab osta näiteks lemmikloomatooteid, lilli ja ilutooteid.“

Ta mainib ka uusi ärivaldkondi, nagu Wolt Drive, mis võimaldab igal jaemüüjal või kaupmehel kasutada Wolti kullerite võrgustikku, olenemata sellest, kas nad müüvad Wolti rakenduse kaudu või oma keskkonnas. Samuti Wolti lojaalsusprogramm Wolt+, kus kuutasu maksjad on vabastatud tarnetasust. Täiesti uus ja oluline võimalus on Wolt Ads, mis võimaldab kaupmeestel oma ettevõtet rakenduses reklaamida, suurendada nähtavust ja seeläbi ka müüki.

Ta tänab seni Wolt Baltikumi juhtinud Liis Ristalit tehtud töö eest. „Liis mitte ainult ei aidanud Woltil alustada tegevust kõigis kolmes Balti riigis, vaid aitas meil kasvada ja jõuda sinna, kus praegu oleme. See oli tohutu pühendumine,“ märkis Lomsargis.