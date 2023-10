Elroni päevane reisijate arv tegi septembris rekordeid

Esialgsetel andmetel oli Elronil septembrikuus üle 715 000 reisija, mis on aasta varasemast üle 16% enam (2022. aasta septembris 616 408). 2023. aastal on nüüd juba kolmel kuul reisijate arv ületanud 700 000 piiri (mais reisis rongiga enam kui 720 000 reisijat, juunis üle 709 000 reisija).

Tänavu üheksa kuuga on Eestis reisirongiga reisinud 5,87 miljonit inimest, mis on võrreldes 2022. aasta kolme esimese kvartaliga üle 10% enam (5,31 miljonit reisijat).

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2022. aastal tehti Elroni rongidega 7,1 miljonit reisi.