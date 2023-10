Eesti Panga president: hinnatõusu kontrolli alla saamine ei eelda majanduslanguse esile kutsumist

Esimest korda enam kui aasta jooksul otsustasime Euroopa Keskpanga nõukogus seekord intressimäärasid mitte tõsta. Leidsime, et praeguse teadmise kohaselt on intressimäärad juba piisavalt kõrged, et võimaldada mõistliku aja jooksul euroala hinnatõusul püsivalt aeglustuda keskpanga poolt eesmärgiks seatud 2%ni. Küsimus on nüüd eelkõige selles, kui kaua on intressimäärasid tarvis nii kõrgel hoida. Vastuse annab sellele lähikuude ja -kvartalite majandusareng.

On hea meel tõdeda, et hinnatõus on euroalal selgelt langustrendil. Juba pea kaks aastat oleme Euroopa Keskpanga nõukogus astunud samme, et liiga kiire hinnatõus kontrolli alla saada. Tarbijahinnad olid septembris euroalal keskmiselt 4,3% kõrgemal kui aasta tagasi, samas kui keskpanga eesmärgiks on 2%-line aastane hinnatõus.

Hinnatõusu tempo on siiski veel liiga kiire. Selle üks oluline põhjus on euroala mõistes suhteliselt kiire, 5% lähedale ulatuv palkade kasv. On täiesti mõistetav, et inimesed ootavad, et palgatõus taastaks võimalikult suures ulatuses kiire inflatsiooni tõttu kannatada saanud ostujõudu. Selleks loob soodsad tingimused endiselt heas seisus tööturg, kus tööpuuduse tase on püsinud euroala jaoks rekordiliselt madalal. Ettevõtjate jaoks tähendab kiire palgatõus aga suuremat kulude kasvu, mis omakorda võib sundida neid otsima võimalusi hindade kergitamiseks. Kuigi praegu on euroalal näha esimesi märke palgatõusu pidurdumisest, siis võib pikemat aega vältav hoogne palgatõus tähendada, et ka üldise hinnatõusu aeglustumine võtab kauem aega. Hinnatõusudest rääkides ei saa mööda ka geopoliitiliste pingete tõttu taaskord kallinenud energiahindadest. Konflikt Lähis-Idas ja selle võimalik laienemine on üheks olulisemaks riskiks, mis kallineva nafta- ja gaasihinna kaudu võib euroalal hinnatõusu aeglustumist takistada.