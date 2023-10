Lidli uue kaupluse veninud planeeringumenetlus sai lõppakordi. „Sellise tempoga asjaajamine tõstatab küsimusi“

Kuu alguses kirjutas Delfi Ärileht sellest, et Lidli Tallinnasse Linnamäe teele ja Paavli tänavale kavandatavate kaupluste detailplaneeringute menetlust on venitatud ning poeketi hinnangul tahtlikult. Linn tõi põhjuseks asjaolu, et Lidl ei olnud neile esitatud nõudmisi täitnud, kuid pood nendes nõudmistes õiguslikku alust ei näinud ja ähvardas linna kohtuga. Nüüd on aga üks menetlus lõpuni jõudnud ja Linnamäe tee kaupluse ehitustööde alustamine seisab veel ainult ehitusloa saamise taga.

„Ennekõike on detailplaneeringu kinnitamine hea uudis piirkonna elanikele, kelle jaoks uhiuue Lidli avamine nihkus sellega suure sammu lähemale soodsamate hindade suunas,“ kommenteeris Lidl Eesti OÜ juhatuse liige Arūnas Dzikas, kelle sõnul ei kinnitanud Tallinn Linnamäe tee detailplaneeringut päris nii kiiresti, nagu oli põhjust eeldada, kuid nüüdseks on see etapp siiski läbitud.

Lidlilt oli Linnamäe tee 28 detailplaneering avalikul väljapanekul juba tänavu jaanuaris. Märtsis edastati vastav eelnõu Tallinna linnavalitsusele kehtestamiseks, kuid otsustamine võttis üle poole aasta. Investorid ei varja, et sellise tempoga asjaajamine tõstatab küsimusi ja mõjutab äriarendust üldiselt.

Arūnas Dzikas usub, et tihe koostöö investorite ja Tallinna linna vahel on mõlema poole huvides. „Meie huvi on ju ühine, sest kasvav konkurents aitab tallinlastel jahtuvas majanduskeskkonnas leida paremaid ja taskukohasemaid pakkumisi igapäevaste ostude tegemiseks ning uus pood tähendab uusi töökohti ja makse riigikassasse,“ lisas Lidl Eesti juhatuse liige.

Lidl on praegu Tallinnas avanud kuus kauplust. Aadressile Paavli 10 kavandatava kaupluse detailplaneering on poe esindaja sõnul kinnitamise ootel.