Millistes Euroopa riikides on suurim tööhõive? Eesti on üks neist

Kui vaadata Euroopa kaardil tööhõive määri, on näha erinevust Põhja- ja Lõuna-Euroopa riikide vahel. Euroopa Komisjoni statistikaamet Eurostat leidis, et pärast riikide jagamist 242 põhipiirkonnaks oli kahe viiendiku piirkondade tööhõive määr vähemalt 78%.

Ka töötuse määr on Euroopa Liidus vähenemas

Mõnes Türgi piirkonnas langes tööhõive määr veelgi madalamale kui Itaalias, jäädes Mardini, Batmani, Şırnaki ja Siiriidi linnades kokku 32,8 protsendi juurde. Eurostat leidis, et uuritud piirkondades on üheksast piirkonnast kümnes tööhõive määrad aastatel 2021–2022 suurenenud.

Lisaks tööhõive suurenemisele näitavad viimased andmed 2023. aasta augustist ka seda, et töötus on Euroopa Liidus (EL) vähenenud. Need kaks näitajat on selgelt seotud, kuid neid võib mõjutada ka nende inimeste arv, kes ei kuulu kumbagi kategooriasse, näiteks need, kes on üliõpilased või hooldajad.