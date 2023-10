Nimelt on aina kõrgemale kerkinud pikkade ehk 10, 20 ja 30 aastaste USA riigivõlakirjade tootlused ning on ületamas lühema ehk 2 aastase võlakirja tootlust. Tavapärane võlakirjakõver on sellega pööratud teistpidi - toimunud on võlakirjakõvera ümberpööramine ehk nö inversioon - ning eriti kiiresti on viimasel ajal kerkinud võlakirjade kõige pikem ots - nähtus, mida kutsutakse võlakirjaturul nö bear steepener’iks ehk justkui karuseks liikumiseks. Majandusele ja aktsiaturgudele see head ei tähenda, märgib Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik.