Klient ostis korteri, mille aknad lasid tuult läbi. Ettevõte ei suutnud neid kahe aasta jooksul ära parandada

2021. aasta märtsikuus esitas klient (tarbija) korterimüüjale kaebuse akende lepingule mittevastavuse kohta, öeldes, et aknad ei pea tuult ja vilisevad. Korterimüüja määras puuduste likvideerijaks SeiCom OÜ (kaupleja), kes käis akende linke kinni kruvimas.

2021. aasta suvisel ajal nõnda tuuliseid ilmasid aga ei olnud ning tarbijal tekkis lootus, et probleem on lahenenud. Ent uuesti hakkas vilin endast tõsiselt märku andma sama aasta septembris. 6. oktoobril esitas tarbija kauplejale uue pretensiooni palvega leida probleemile lõplik lahendus. Kaupleja esindaja saadeti uuesti kohapeale akende reguleerimisi teostama, kuid ka see ei andnud soovitud tulemust.