Vasalemma elanike ja lubjakivi kaevandaja konflikt süveneb. Elanikud: „Meid lihtsalt ei kuulata“

Praegu on Nordkalkil kaevandamisluba järgmise aasta lõpuni. Probleem ei peitu siiski üksnes kaevandamisloa pikendamises. Nimelt soovib ettevõte peale selle hakata Paldiskist sisse tooma sealse pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaama rajamise käigus tekkivat kivimaterjali. Vasalemma elaniku Hanna sõnul suureneks selle tagajärjel teed läbivate veoautode vool, mis on seal juba praegu väga suur.

„Planeeritav veomaht on äärmiselt suur. See ei täida ju kliimaeesmärke ja on koguni vastuolus valitsuse rohepöördeplaaniga,“ lisab Hanna.