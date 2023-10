Börsil raha kaasava Läti APFi märkimisperiood lõppeb esmaspäeval

APFi tegevjuhi ja suurima aktsionäri Jurijs Adamovičsi sõnul valis ettevõte sümboli, mis annab investoritele selge sõnum ettevõtte põhitegevusala – munatootmise kohta. „Balti börsil kasutavad ettevõtted seni peamiselt sümboleid, mis viitavad ettevõtte ärinimele. APFi lähenemisel – viidata ettevõtte tegevusalale - on maailmas mitu pretsedenti. Soovime rõhutada, et meie ettevõte loob praktilist väärtust ja investeerides meie aktsiatesse, saavad investorid osa tugevast toidutootmise ettevõttest,“ selgitas Adamovičs.

APF soovib IPO käigus kaasata 7 miljonit eurot, et viia ellu ettevõtte kasvuplaanid: suurendada 2025. aastaks munade tootmismahtu 60% (180 miljoni munani), kasvatada munakanade arvu (665 000-ni) ja müügitulu enam kui kaks korda (25 miljoni euroni). APF pakub Baltimaade investoritele kokku 1 027 930 uut aktsiat hinnaga 6,81 eurot aktsia eest. Ülemärkimise korral on ettevõttel õigus suurendada pakkumist 103 000 aktsia võrra.

Ettevõte plaanib kaasatava investeeringu ja edasise pangafinantseerimise toel suurendada Eesti piirist 15 kilomeetri kaugusele jäävas Aluksne linnas asuvas farmis jätkusuutlike õrrekanamunade tootmist: ehitada olemasolevatele kolmele linnuhoonele juurde veel kaks kaasaegset linnuhoonet ning laienda tootmise tugistruktuuri mahutavust. Kaasaegsed õrrekanade pidamise linnuhooned tagavad kanadele parema heaolu, mis on tarbijate jaoks järjest olulisem valiku tegemise kriteerium nii Baltimaades kui kogu Euroopas.

APF pakub hetkel Eesti turul oma kaubamärgi Oluksne all õrrekanade mune Rimi kauplustes. Värvikas pakendis munade ostja saab kaasa boonuseid, mida kasutada mobiilimängus The Chick Game. Järk-järgult on kavas laiendada müügivõrku ka teistesse poekettidesse ja laiendada tooteportfelli.