Tuntud ööklubihoone kaob. Algas arhitektuuri ideevõistlus Tallinna südalinna uue kõrgehitise rajamiseks

Võistlusala asub Tallinnas Maakri kõrghoonete piirkonnas. Praegu on kinnistu ja seda ümbritsev ala linnasüdamest ära lõigatud, muutunud eraldatud paigaks, kuhu linnaelanikul ei ole otsest põhjust tulla. Ideevõistlusel otsitav lahendus peab tooma sinna püsielanikke, linnasüdamele väärilist elu ja valgust.

„Elupinnad on toimiva linna eeldus,“ tõi ideevõistluse žürii liige, endine Eesti Arhitektide Liidu juht Ülar Mark esile tulevase kõrghoone positiivse mõju vahetule naabruskonnale. „Kesklinna ja Maakri piirkonda on elanikke hädasti vaja, et säiliks tasakaal linnaruumi kasutuses,“ selgitas ta.

Ideevõistlusega otsitakse nüüdisaegset, Tallinna kesklinna kaunistavat arhitektuurset lahendust, mis vaataks ka materjalide ning ehituslike võtete osas tulevikku. Uus multifunktsionaalne hoone peab rikastama pealinna avalikku ruumi, tõstma kogu Maakri kõrghoonete piirkonna elukvaliteeti. Suurem osa hoonest kavandatakse korteriteks, peale selle tulevad majja äriruumid ja avaliku otstarbega pinnad – näiteks kohvik või restoran, kunstigalerii, vaateplatvorm. „Maakri piirkonnas on unikaalne võimalus teha kõrghooneid, neid mahub sinna nii vähe, et ootused on suured iga üksiku maja osas,“ tõdes Mark. „Hoone ei tohiks lähimale naabruskonnale mõjuda agressiivselt ja üleolevalt.“

„Linn ootab eelkõige uut tüüpi kõrghoonet, midagi sellist, mida senised askeetlikud ja isegi külma ilmega kõrghooned pole Tallinna toonud,“ ütles žürii liige, Tallinna strateegiakeskuse arhitekt-linnaplaneerija Jaak-Adam Looveer. Võistluse üks eesmärk on tõsta tänavaruumi kvaliteeti terves kavandatava hoone naabruskonnas – see peab muutuma inimsõbralikumaks ja rohelisemaks. Näiteks võistlusala ääristav Tartu maantee lõik on praeguseks iganenud, sealne linnaruum muutunud tühjaks ja kõledaks.

Lähiümbruse elanikud ja töötajad võivad Looveeri sõnul arvestada parema linnaruumiga: unustusse jäänud, nurgatagusest kohast saab uue maja valmides tervikliku linnamiljööga kvartal korralikult läbi mõeldud haljastusega.