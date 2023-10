Merendussektoris peitub Eestile tohutu potentsiaal. Peame suutma teha koostööd

Pandeemia koos piirangutest tuleneva tarneahelate kriisiga näitas, et vähemhaavatavad olid ettevõtted, mille tarneahelad olid lühemad ja riigid, kes suutsid endale vajaminevat ise toota. See andis tõuke hakata tööstust tagasi tooma arenenud riikidesse. Näiteks USAs andsid halvenevad suhted Hiinaga täiendava hoo partnerite otsinguks lähiriikidest. Statistika näitabki, et USA import Mehhikost on alates 2022. aastast märgatavalt suurenenud. Sama trend on Euroopas. Leitakse võimalusi kriitiliste toodete tootmiseks ja tootmise lõppfaasi läbiviimiseks ettevõtte enda asukohas või lähiriikides (nearshoring). Nii Soome kui Rootsi tegelevad riiklikul tasandil aktiivselt tööstuse tagasitoomisega regiooni. Sellest võiks võita ka Eesti, kuid vaja on hästitoimivat mereühendust.