Kehva suveilma tõttu jäid jäätisetootjad sel aastal miinusesse

Jäätisetootjad märkasid, et tarbijad hakkasid varasemast enam ostma odavamaid jäätiseid, mis mõjutas nende majandustulemusi. Üheks neist on Unileveri kontsern, kellele kuuluvad veel tuntud kaubamärgid Dove ja Hellmann’s.

Ettevõtte juht tunnistas, et oleks võinud muudatusi paremini teha ja esitas plaani kontserni kasvu kiirendamiseks. Unileveri jäätiseid osteti sel suvel 10% vähem, kui mullu. Selles mängis rolli kehv Euroopa ilm ja see, et tarbijad ostsid odavamaid jäätiseid.