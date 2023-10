Eestlased, rõõmustagem. Just meil on Balti riikide kõrgeim maksuvaba tulu

Läti Delfist kumab pettumust, kui nimetatakse, et Balti naabritel on kõrgem tulumaksuvaba miinimum kui neil. Teisisõnu: Lätis on maksust vabastatud 500 eurot, kuid Eestis 654 ja Leedus 625 eurot.

Seos miinimumpalga ja maksuvabastuse vahel

Läti miinimumpalk on praegu 700 eurot, millest töötaja saab kätte 601 eurot. „Kui aga tõsta maksuvaba miinimum Leedu tasemele, makstaks töötajale välja 626 eurot kuus, praegusest 82 eurot rohkem,“ kirjutavad nad.

Võrdluseks tuuakse, et Leedus on tänavu tõstetud miinimumpalk 840 euroni, Eestis on see aga 725 eurot. Seega praktiliselt sama, mis Lätis, kuid meie maksuvabastus on märksa kõrgem. 2025. aastast tõuseb miinimumlävi veelgi ehk 700 euroni.

Läti ettevõtja Raitis Logins on siiski seisukohal, et miinimumpalga tõstmine ei paranda madalapalgaliste töötajate elujärge. Vastupidi, see tähendaks tööandjale suuremat maksukoormust. „Seega, kui me tahame seda osa ühiskonnast aidata, oleks oluline tõsta maksuvaba piirmäära, et see oleks konkurentsivõimeline Eesti ja Leeduga,“ lisab ta.