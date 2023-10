Olukord kinnisvaraturul: ega kodu ostmata jää

Ostetakse vaid seda, mida vaja

Endiselt pole turult kadunud ka need, kes otsivad „pärleid“. Need on suuremad penthouse’d mereäärsetes piirkondades; vanalinn, mis on taaskord huviorbiiti tõusnud ning Kadriorg, mis on endiselt kuum piirkond. Lisaks on „pärlid“ ka suuremad merelähedased kinnistud Pirital, Viimsis, ja Kakumäel. Lühidalt kõik see, mida on vähe ja mida juurde ei tule.