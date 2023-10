Maksumuudatused kääritavad tööstust. Õlletootja: kindlasti oleme sunnitud hindu järgmisel aastal tõstma

Õlletootja Tankeri tegevjuhi Ranner Kuninga sõnul on majanduse üldine seis alkohoolsete jookide ostukäitumist osaliselt juba ka mõjutanud. „On kerge down-trade’imise trend, tarbijate segment, kes olid hinnatundlikud enne, on seda täna veelgi rohkem ning kampaaniatoodete osakaal on kasvutrendis,“ selgitas Kuningas.