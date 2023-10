Päev börsil: Amazoni aktsia hakkas tulemuste peale rallima

Mis veel toimus?

Euroopa suuremad börsid on reedel kaubelnud languses. Regiooni laiapõhjaline Euro Stoxx 50 on langenud -0,60% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on langenud ligi 1%.

USAs on rallivad Amazoni aktsiad aidanud Nasdaqi koondindeksil kerkida avanedes 0,90% ning S&P 500 indeksil 0,20%. Seevastu Dow Jonesi tööstuskeskmine on langenud 0,35%.

Amazon teatas, et tugev veebimüük ja laienev reklaamiäri kergitasid kolmanda kvartali kasumit ning investorite poolt pingsalt pilveäri jätkas stabiliseerumist. Finantsjuht Brian Olsavsky prognoosis, et neljanda kvartali tulud kasvavad eelmise aastaga võrreldes 7-12%. Tegu on pühadeaegse kvartaliga ning tarbijate nõudlus on intressimäärade tõusu poolt proovile pandud. Ettevõtte ärikasum oli 6,98 miljardit dollarit, mida on ligi 1,3 miljardit rohkem kui analüütikud ootasid.