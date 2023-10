SELGITUS | Kuidas hakkab automaks mõjutama ettevõtteid ja juriidilisi isikuid?

Mootorsõidukimaksu kohuslased saavad olema kõik isikud, kes on liiklusregistri andmete kohaselt sõiduki omanikud või vastutavad kasutajad liisingu puhul, mis tähendab ka juriidilisi isikuid.

Mootorsõidukimaks koosneb erinevatest komponentidest, mille järgi maksu suurust arvutatakse: baasosa, CO 2 heide, raskemate sõidukite puhul ka mass. Füüsilisest isikutest sõidukiomanike puhul lisandub vanusekordaja, mis olenevalt sõiduki vanusest maksu vähendama hakkab. Juriidilisele isikule ei kohaldu sõiduki vanusest sõltuv maksuvähendus.

2017. aasta Toyota Avensise puhul, mille täismass on 2020 kg ning CO 2 142 g/km, kujuneks eraisikul aastamaksuks 103,12 eurot, registreerimismaksuks 1365,60 eurot. Juriidilisel isikul tuleks sama auto puhul tasuda aastamaksu 133 eurot ning registreerimismaksu 1965 eurot.