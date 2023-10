Kohus jättis sanktsioneeritud oligarhi hagi rahuldamata

Finantssanktsioonide rakendamise amet ütles, et on juba andnud Fridmanile loa täita võlgnevusi ja teha ühekordseid makseid kogusummas umbes 1,4 miljonit naela, millele lisanduvad tulevased maksed 760 000 naela aastas.

Neljapäeval tehtud kirjalikus otsuses lükkas kohtunik hagi OFSI vastu tagasi, öeldes, et otsus on seaduslik. Fridmani advokaadid väitsid, et Athlone House on „unikaalne kinnisvara, millel on unikaalsed vajadused, mitte ainult kunstikogu silmas pidades“.